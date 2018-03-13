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ОЗХО предлагала помощь Великобритании в расследовании инцидента в Солсбери

Международная панорама
13 марта, 19:40 UTC+3 ГААГА ГААГА 13, марта. /ТАСС

В организации также выразили надежду на то, что британские власти поделятся с ней результатами следственных мероприятий

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ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предлагала помощь Великобритании в проведении расследования инцидента в Солсбери. Об этом сообщил во вторник генеральный директор организации Ахмет Узюмджю, выступая на заседании исполнительного совета.

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"Последние сообщения о том, что два человека находятся в тяжелом состоянии в Великобритании после воздействия нервно-паралитического отравляющего вещества, вызывают серьезную обеспокоенность, - отметил Узюмджю, чьи слова приводит пресс-служба ОЗХО. - Технический секретариат предложил помощь Великобритании на прошлой неделе".

В самой пресс-службе при этом добавили, что на данном этапе "ОЗХО не принимает участие в расследовании", но ожидает, что "британские власти позднее поделятся его результатами".

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому, а само отравление произошло, как заявила Мэй, при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

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