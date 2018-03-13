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Макрон выступил с осуждением покушения на Скрипаля

Международная панорама
13 марта, 21:42 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, марта. /ТАСС

В Елисейском дворце отметили, что Тереза Мэй сообщила Парижу, каких именно разъяснений ожидает от России

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ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым совершенное отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Об этом сообщил во вторник агентству AFP представитель Елисейского дворца.

"Премьер-министр [Великобритании] Тереза Мэй проинформировала президента Французской Республики Эмманюэля Макрона о результатах расследования, проводимого в Великобритании относительно использования нервно-паралитического газа при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Она также сообщила, каких именно разъяснений в этой связи Великобритания ожидает от России", - говорится в заявлении представителя Елисейского дворца.

В нем также подчеркивается, что "президент Макрон выступил с осуждением нападения, которое он расценивает как недопустимое, и напомнил в этой связи о стремлении Франции вести борьбу против безнаказанности случаев применения химического оружия". Президент Франции также заверил британского премьера в "солидарности Франции с Великобританией" в связи с произошедшими событиями.

 

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Персоны
Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль Скрипаль, Сергей Викторович
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Инцидент с экс-полковником ГРУ
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