Макрон выступил с осуждением покушения на Скрипаля

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым совершенное отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщил во вторник агентству AFP представитель Елисейского дворца.

"Премьер-министр [Великобритании] Тереза Мэй проинформировала президента Французской Республики Эмманюэля Макрона о результатах расследования, проводимого в Великобритании относительно использования нервно-паралитического газа при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Она также сообщила, каких именно разъяснений в этой связи Великобритания ожидает от России", - говорится в заявлении представителя Елисейского дворца.

В нем также подчеркивается, что "президент Макрон выступил с осуждением нападения, которое он расценивает как недопустимое, и напомнил в этой связи о стремлении Франции вести борьбу против безнаказанности случаев применения химического оружия". Президент Франции также заверил британского премьера в "солидарности Франции с Великобританией" в связи с произошедшими событиями.