СМИ: Лондон рассчитывает на солидарность Анкары в связи с делом Скрипаля

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт попросил правительство республики проявить солидарность с королевством в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом сообщила в среду газета Hurriyet Daily News.

"Я только что вернулся со встречи в министерстве иностранных дел, где попросил турецкое правительство проявить солидарность с Великобританией в этом вопросе, - приводит издание слова дипломата. - Когда я говорю о солидарности, я имею в виду чувство взаимного понимания и осознания важности предпринятой попытки покушения на убийство в Великобритании. Если правительство Турции желает сделать какое-либо публичное заявление или поддержать действия, осуждающие это в НАТО или на любой другой площадке, например, в ООН, то, конечно, мы бы такой шаг очень приветствовали".

Кроме того, Чилкотт также указал на то, что работающим в странах НАТО и других европейских государствах послам Великобритании было направлено указание довести до руководства этих стран позицию Великобритании, а также проинформировать о том, что Лондон к этой ситуации относится очень серьезно. "Агрессия со стороны России является угрозой не только для Великобритании, но и для других стран", - утверждает он.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому. Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.