Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Лондон рассчитывает на солидарность Анкары в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 10:25 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, марта. /ТАСС

Посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт заявил, что власти страны относятся к этой ситуации очень серьезно

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт попросил правительство республики проявить солидарность с королевством в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом сообщила в среду газета Hurriyet Daily News.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Я только что вернулся со встречи в министерстве иностранных дел, где попросил турецкое правительство проявить солидарность с Великобританией в этом вопросе, - приводит издание слова дипломата. - Когда я говорю о солидарности, я имею в виду чувство взаимного понимания и осознания важности предпринятой попытки покушения на убийство в Великобритании. Если правительство Турции желает сделать какое-либо публичное заявление или поддержать действия, осуждающие это в НАТО или на любой другой площадке, например, в ООН, то, конечно, мы бы такой шаг очень приветствовали".

Кроме того, Чилкотт также указал на то, что работающим в странах НАТО и других европейских государствах послам Великобритании было направлено указание довести до руководства этих стран позицию Великобритании, а также проинформировать о том, что Лондон к этой ситуации относится очень серьезно. "Агрессия со стороны России является угрозой не только для Великобритании, но и для других стран", - утверждает он.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому. Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Турция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
Ученый: Хокинг был выдающимся физиком, мечтавшим объяснить мир
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Полиция разыскивает отчима пропавшей в Сочи девочки
6
Биография Олега Табакова
7
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама