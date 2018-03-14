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Министр обороны ФРГ сообщила, что обсудит в среду с британским коллегой дело Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 12:25 UTC+3

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин "твердо находится" на стороне Лондона

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БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Германия поддерживает Великобританию в ситуации вокруг нападения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила в среду министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала n-tv.

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"Важно, что мы твердо находимся на стороне Великобритании", - сказала она. "Сегодня во второй половине дня британский коллега [Гэвин Уильямсон] проинформирует меня о деталях", - отметила фон дер Ляйен, которая в этот же день, как ожидается, получит из рук президента ФРГ грамоту о назначении на пост министра обороны на новый срок.

Она напомнила, что в среду Лондон должен выступить с предложениями относительно дальнейших действия в ситуации вокруг нападения на экс-полковника ГРУ.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они остаются в больнице в критическом состоянии. Согласно утверждениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери.

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Темы
Инцидент с экс-полковником ГРУ
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Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович
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