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Великобритания созывает Совбез ООН по делу Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 14:40 UTC+3

Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ

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Заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН

© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 14 марта. Великобритания инциирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом МИД Соединенного Королевства сообщил в среду в своем Twitter.

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"Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы проинформировать его членов о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении ведомства.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

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