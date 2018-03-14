Великобритания созывает Совбез ООН по делу Скрипаля

ТАСС, 14 марта. Великобритания инциирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом МИД Соединенного Королевства сообщил в среду в своем Twitter.

"Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы проинформировать его членов о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении ведомства.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office (@foreignoffice) 14 March 2018