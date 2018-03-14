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Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов

Международная панорама
14 марта, 14:49 дата обновления: 14 марта, 15:13 UTC+3

Сообщается, что это станет ответной мерой по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Великобритания вышлет из страны российских дипломатов в качестве ответных мер по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на осведомленный источник.

Премьер-министр объявит о выдворении российских дипломатов в рамках целого ряда мер в ответ на отравление в Солсбери, говорится в сообщении телеканала.

66-летний бывший полковник ГРУ и его 33-летняя дочь 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Сейчас они остаются в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

В посольстве РФ в Лондоне эту информацию ТАСС не смогли оперативно прокомментировать.

 

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