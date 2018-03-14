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Великобритания подтвердила, что попросила ОЗХО проверить свои выводы по делу Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 22:51 UTC+3 ООН 14, марта. /ТАСС

Представитель королевства при ООН Джонатан Аллен отметил, что у Лондона нет другого выбора, кроме как признать причастность Москвы к инциденту

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ООН, 14 марта. /ТАСС/. Великобритания попросила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверить свои выводы по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в среду журналистам и. о. постоянного представителя страны при ООН Джонатан Аллен.

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"Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ", - подтвердил дипломат, направляясь на встречу Совета Безопасности.

По его словам, "в отсутствие объяснений с российской стороны" у Лондона "нет другого выбора, кроме как прийти к выводу", что за этим инцидентом стоит Москва. Он призвал членов Совбеза поддержать Великобританию и совместно выступить против этого акта.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что эксперты ОЗХО посетят Великобританию для изучения вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь. По информации телеканала, специалисты отправятся в английский город Солсбери "совсем скоро", что станет "частью широкого независимого расследования" инцидента со Скрипалем.

Днем ранее представители ОЗХО сообщили ТАСС, что их организация "находится в контакте с властями Соединенного Королевства, однако не принимает участия в расследовании, проводимом в Великобритании", а также выразили надежду, что "британские власти позднее поделятся результатами расследования".

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Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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