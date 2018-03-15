Париж и Лондон проведут консультации по делу Скрипаля

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Франция и Великобритания будут на высоком уровне координировать свои шаги в связи с делом Скрипаля. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан перед встречей в Париже с германским коллегой Хайко Маасом.

"Мы с полным доверием относимся к расследованию, которое проводят наши британские партнеры", - сказал французский министр. По его словам, "Франция в ближайшие часы проведет контакты на высоком уровне с британскими властями, чтобы скоординировать ответ".

Ранее британский посол в Париже Эдвард Ллевеллин в эфире телеканала BFMTV заявил, что Великобритания считает "весьма вероятной" причастность России к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь и рассчитывает на поддержку союзников в этом деле. Ллевеллин отметил, что "речь идет о чрезвычайно серьезном покушении на британской территории". "В следующий раз это может произойти во Франции или другой европейской стране", - заявил он.

"Мы ожидаем поддержку всего мира, наших союзников", - сказал посол.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны, заявив, что Москва причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В связи с этим Мэй заявила о высылке российских дипломатов и ряде других ограничительных мер, предупредив о возможности заморозки активов тех лиц, которые могут угрожать безопасности Великобритании. Власти России обвинения Мэй категорически отвергают и обещают, что шаги Лондона не останутся без ответа.