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США разделяют оценки Великобритании о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Международная панорама
15 марта, 1:45 дата обновления: 15 марта, 2:26 UTC+3

В Вашингтоне также поддержали решение Лондона выслать из королевства 23 российских дипломата

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. США солидарны с Великобританией по вопросу высылки российских дипломатов и разделяют мнение Лондона о том, что Россия ответственна за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. Соединенные Штаты разделяют оценку Соединенного Королевства, что Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества против британского гражданина и его дочери, и мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной реакции", - говорится в заявлении Сандерс.

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Она утверждает, что "эти последние действия России сопоставимы" с общей линией поведения Москвы, которая, по утверждению Белого дома, "пренебрегает международным, основанным на правилах, порядком, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру, пытается разрушить и дискредитировать западные демократические институты и процессы". "Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами с целью гарантировать, что подобные отвратительные атаки больше не повторятся", - резюмировала Сандерс.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из королевства. Им дали неделю, чтобы покинуть страну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

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Персоны
Сандерс, Сара Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
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