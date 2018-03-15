NBC: сенаторы хотят рассекретить доклад о причастности возможного главы ЦРУ к пыткам

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Ряд сенаторов требует от администрации президента Дональда Трампа рассекретить документы, в которых есть информация о степени причастности выдвинутой на пост директора ЦРУ Джины Хэспел к применению спецслужбами США пыток в секретных тюрьмах за рубежом в отношении подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

По ее данным, ряд сенаторов как из числа демократов, так и из числа республиканцев возражает против назначения Хэспел и хотят предать гласности засекреченную информацию о ее послужном списке перед слушаниями, посвященными утверждению ее кандидатуры. Среди таковых NBC называет демократа от штата Орегон Рона Уайдена и председателя комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил Джона Маккейна (республиканец от штата Аризона).

Речь идет о докладе, подготовленном комитетом по разведке Сената Конгресса США в 2014 году. Конгресс тогда опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечалось, что ЦРУ "ввело в заблуждение Белый дом и американский народ", а на самом деле применяло различные виды пыток по отношению к пленным, которые, предположительно, были боевиками террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и других группировок и содержались на секретных объектах в разных странах мира в период между 2002 и 2006 годом. Копии полной (засекреченной) версии доклада, насчитывающей около 6,7 тыс. страниц, были направлены в том числе в ЦРУ, Пентагон и министерство юстиции США для ознакомления и включения в их архивы.

Во вторник представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) информировали, что выдвинутый на пост госсекретаря США Майкл Помпео и Хэспел считали допустимыми пытки. В докладах HRW, подготовленных в январе и феврале 2017 года, констатируется, что Помпео не раз высказывался в поддержку применения пыток и осуществления массового сбора данных об американцах. В материалах HRW также приводятся данные о том, что Хэспел в начале 2000-х годов надзирала за пытками подозреваемых в терроризме. Она, в частности, после терактов 11 сентября 2001 года руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.

Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США. Руководители профильных комитетов Сената (по иностранным делам и разведке), которые представляют правящую Республиканскую партию, пообещали скорейшее рассмотрение этих кандидатур. В комитете по иностранным делам уточнили, что у них такие слушания состоятся, как ожидается, в апреле.