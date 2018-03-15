Румыния разделяет позицию НАТО по делу Скрипаля

БУХАРЕСТ, 15 марта. /ТАСС/. Румыния присоединяется к официальной позиции НАТО по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил в среду министр национальной обороны страны Михай Фифор в программе телеканала Antena 3.

Глава военного ведомства заявил, что произошедшее в Великобритании "лишь подтверждает, что Россия продолжает играть довольно агрессивно". Он также утверждал, что можно ожидать, что "до саммита НАТО еще будут подобные провокации".

"Произошедшее в Великобритании чрезвычайно серьезно, - заявил он. - Конечно, мы озабочены, и, конечно, мы присоединяемся к официальной позиции НАТО, потому что не можем поступить иначе. Воинственный тон, которым Россия каждый раз отвечает на заявления государств - членов НАТО или самой НАТО, является уже классическим. Россия угрожает в свою очередь. Россия занимает чрезвычайно жесткую позицию".

Министр также утверждал, что "все государства, находящиеся на восточной границе [НАТО], говорят о российской угрозе".

"На Черном море уже ни для кого не является сюрпризом, что каждый день у нас, скажем, различные провокации Российской Федерации. Уже не говорю о гибридной войне, о кибернетической войне, электронной войне, потому что мы очевидно ощущаем их в Румынии. Это не означает, что Румыния не готова противостоять этим угрозам, но мы все больше озабочены", - заявил Фифор. Он сообщил, что Румыния будет настаивать, чтобы на июльском саммите НАТО "угроза России на Черном море и чрезвычайно сложная ситуация на Черном море стали отдельным пунктом повестки дня".