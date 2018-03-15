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Члены Совбеза ООН 15 марта неформально обсудят Крым

Международная панорама
15 марта, 4:41 UTC+3 ООН ООН 15, марта. /ТАСС

По информации ТАСС, представители России могут принять участие в мероприятии

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ООН, 15 марта. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в Сирии с участием специального посланника генерального секретаря Стаффана де Мистуры перенесено с четверга на пятницу. Как сообщили в среду в постпредстве Нидерландов при ООН, 15 марта Совбез проведет встречи по Южному Судану и Йемену, а также неформальное мероприятие по Крыму.

Утренняя сессия СБ начнется с голосования по резолюции о продлении сроков работы Миссии ООН в Южном Судане, после чего будет принято заявление по Йемену. Им члены Совбеза намерены призвать открыть доступ в порты страны для доставки гуманитарной помощи населению.

В три часа дня по нью-йоркскому времени (22:00 мск) состоится мероприятие по Крыму с участием членов Совбеза, анонсированное и. о. постпреда Великобритании Джонатаном Алленом на прошлой неделе. Неформальное заседание, инициированное Великобританией, Польшей, Соединенными Штатами и Швецией, будет проходить по так называемой формуле Аррии, которая позволяет членам СБ обмениваться мнениями с представителями гражданского общества.

В своем выступлении на заседании Совета 8 марта Аллен назвал воссоединение Крыма с Россией "грубым нарушением международного права и Устава ООН". Он также заявил, что "хаос, насилие и продолжающаяся гибель людей в результате военных операций России более чем заслуживают внимания со стороны Совета".

В прошлом Россия неоднократно игнорировала подобные мероприятия по Крыму, проходившие в ООН, однако в этот раз, по информации ТАСС, представители РФ могут принять участие в дискуссии.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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