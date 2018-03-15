Австралия поддерживает Великобританию в деле Скрипаля

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Австралия считает, что премьер-министр Великобритании "предоставила убедительные аргументы, говорящие об ответственности России" за отравление в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп.

"Австралия солидарна и самым решительным образом поддерживает Великобританию, ответ ее премьер-министра на эту гнусную атаку, ставшую первым использованием химического оружия на территории Европы после окончания Второй мировой войны, - говорится в заявлении. - Мы поддерживаем приверженность правительства Великобритании проведению полномасштабного расследования, результатом которого должно стать привлечение виновных к ответственности. Мы также поддерживаем право британского правительства на ответные меры, включая высылку из страны 23 российских дипломатов и призыв провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН".

"Австралия в поддержку Великобритании и в тесных консультациях с ней и другими партнерами рассматривает варианты своего ответа" на эти события, указали премьер-министр и глава МИД страны.