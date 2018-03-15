СМИ: Центр защиты от химического оружия получит $67 млн после инцидента со Скрипалем

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании выделят £48 млн ($67 млн) новому Центру защиты от химического оружия на базе военной лаборатории в Портон-Дауне, которая занималась определением состава нервно-паралитического вещества, примененного в городе Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, в чье распоряжение попали выдержки из программной речи британского министра обороны Гэвина Уильямсона, с которой он выступит в четверг в Бристоле.

"Мы знаем, что химическая угроза исходит не только от России, но и от других стран. Но у нас есть специалисты мирового уровня в военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне. И сегодня я могу объявить о том, что мы нарастим ее потенциал, вложив £48 млнв новый Центр защиты от химического оружия, чтобы гарантировать сохранение наших передовых позиций в сферах анализа средств массового поражения и обороны", - говорится в тексте заявления министра.

Уильямсон также должен будет объявить и об обеспечении "жизненно необходимой защиты от смертельной угрозы" для британских военнослужащих из подразделений высокой боевой готовности. Речь пойдет о проведении добровольной вакцинации от сибирской язвы тех солдат и офицеров, которые могут быть дислоцированы в тех местах планеты, где существует гипотетическая угроза заражения.

Во время предстоящей речи Уильямсон должен будет изложить как перечень угроз, с которыми сталкивается Великобритания, так и свое видение программы модернизации оборонной сферы, запущенной в январе и нацеленной на формирование "более продуктивной объединенной ударной группировки", которая сможет отражать угрозы применения обычных видов вооружений и "справляться с новыми проблемами асимметричных конфликтов".