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Глава Минобороны ФРГ призвала дождаться результатов расследования по делу Скрипаля

Международная панорама
15 марта, 13:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, марта. /ТАСС

Не следует делать второй шаг прежде первого, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен

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БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен призвала дождаться результатов расследования нападения в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля прежде, чем обсуждать дальнейшие меры [в отношении России]. Об этом она заявила в четверг в эфире телеканала N-TV.

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"Проявление солидарности было важным, мы все сказали, что осознаем ужасные масштабы этого нападения, оно действительно многое меняет", - подчеркнула министр.

"Мы хотим расследования, сейчас этим и займется ООН, - сказала фон дер Ляйен. - Великобритания предоставит свои доказательства, и я считаю, что Россия может в ООН внести свой вклад в прояснение инцидента".

"И тогда, когда будут результаты, мы обсудим совместные шаги", - отметила она, подчеркнув, что "не следует делать второй шаг прежде первого".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны в течение недели, а также об отказе от присутствия британских официальных лиц на чемпионате мира по футболу в России. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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