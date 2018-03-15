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Столтенберг: действия РФ, в том числе в Великобритании, представляют вызов для НАТО

Международная панорама
15 марта, 15:10 UTC+3

Генсек Североатлантического альянса также сообщил, что в четверг в Брюсселе пройдет новая встреча Совета НАТО по делу Сергея Скрипаля

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БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Действия России, в том числе инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, представляют вызов для Североатлантического альянса. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Один из таких вызовов - поведение России, включая произошедшее недавно в Великобритании", - сказал он.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс поддерживает версию Великобритании, сводящуюся к тому, что использованный при отравлении Скрипаля и его дочери газ производился в России. "Мы знаем, что это вещество производилось в РФ, поэтому доверяем тем оценкам, которые сделаны в Великобритании. У нас нет оснований для сомнений", - сообщил генсек НАТО, отвечая на вопрос ТАСС.

Он проинформировал, что в ближайшее время члены альянса обсудят эту тему. В частности, одна встреча состоится до конца текущего дня, другая - с участием главы МИД Великобритании Бориса Джонсона - запланирована на понедельник.

"Мы продолжим консультации с Великобританией по этому инциденту сегодня, - заявил генеральный секретарь НАТО. - Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с Великобританией".

На прошедшем ранее в четверг заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при этой организации Василий Небензя заявил, что никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки вещества под условным названием "Новичок", о применении которого заявляет британская сторона, в России не проводились.

По словам Столтенберга, Великобритания не запрашивала Североатлантический совет о запуске 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне в ответ на инцидент в Солсбери, где произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

"Великобритания не запрашивала активацию 5-й статьи. Это национальное дело каждой страны альянса", - сказал он.

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Персоны
Столтенберг, Йенс Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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