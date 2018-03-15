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Европарламент призвал к прекращению боевых действий на всей территории Сирии

Международная панорама
15 марта, 15:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, марта. /ТАСС

В резолюции ЕП говорится, что "в течение семи лет конфликта не менее 400 тыс. человек были убиты и тысячи получили ранения" в результате военных действий в Сирии

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ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента считают необходимым, чтобы в Сирии было достигнуто полное прекращение огня на всей ее территории. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии парламента в Страсбурге. Трансляцию заседаний ведет сайт организации.

"Европейский парламент требует полного соблюдения норм гуманитарного права в Сирии, включая защиту гражданских лиц. Он призывает к прекращению огня на всей территории Сирии, включая Африн", - говорится в тексте документа.

В принятой резолюции Европарламент "вновь самым решительным образом осуждает все проявления жестокости [в Сирии], широкомасштабные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, имевшие место в ходе конфликта. В том числе акты, совершенные силами правительства [Башара ] Асада, в частности при поддержке его союзников - России и Ирана. А также действия террористических организаций, фигурирующих в списке ООН", - говорится в тексте резолюции.

Опасная эскалация

В резолюции выражается сожаление, что "в течение семи лет конфликта не менее 400 тыс. человек были убиты и тысячи получили ранения в результате бомбардировок, обстрелов и применения других военных методов в Сирии". "А также что миллионы людей были перемещены, причем при этом мирное население лишилось доступа к продовольствию, воде, медицинской помощи вследствие продолжительных осад, проводимых в густонаселенных районах", - говорится в документе.

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Европейский парламент в связи с ситуацией в Сирии выражает свою "глубокую обеспокоенность по поводу эскалации насилия во многих районах, в особенности в Восточной Гуте, Африне и Идлибе". При этом в резолюции указывается на опасность "эскалации ситуации в Африне, так как она может привести к противоборству между турецкими силами с одной стороны и войсками Асада или российским войсками с другой, а также к росту напряженности в отношениях с США". В резолюции содержится призыв к правительству Турции "вывести свои войска и начать играть конструктивную роль в сирийском конфликте, что будет отвечать и национальным интересам самой Турции".

В Страсбурге сожалеют в связи с тем, что "оказались безуспешными неоднократно предпринимавшиеся на региональном и международном уровне попытки положить конец войне". Депутаты "настоятельно призывают" к "возобновлению и активизации глобального сотрудничества с целью достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта". Они высказывают мнение, что международное сообщество "не оказывает достаточной поддержки демократической оппозиции" Сирии.

Женевский процесс

В то же время Европейский парламент "подтверждает приоритетную важность женевского процесса, проводимого под эгидой ООН, и поддерживает усилия спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры как направленные на то, чтобы достичь подлинного и всеобъемлющего политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН". Европарламент напоминает, что эти переговоры "проводятся с участием всех сирийских сторон и при поддержке ключевых международных и региональных организаций".

В Страсбурге особо подчеркивают "важность вести поиск политического пути урегулирования конфликта" в Сирии. Европейский парламент заявляет также в своей резолюции, что "сохраняет приверженность единству, суверенитету, территориальной целостности и независимости" страны. В то же время депутаты выражают "сожаление в связи с неоднократным вынесением Россией вето в Совете Безопасности ООН, а также тем, что не было достигнуто согласия относительно продления мандата миссии Специального механизма расследования ОЗХО-ООН".

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Спецоперация ВС Турции в Африне
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