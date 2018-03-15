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Савченко повторно допросят в рамках дела о преступлениях на "майдане"

Международная панорама
15 марта, 18:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Ранее украинский депутат заявила, что снайперов на "майдан" подвозил нынешний глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) повторно вызовет на допрос депутата Надежду Савченко в рамках дела о событиях на киевском "майдане" в 2014 году. Об этом в четверг сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Нам придется теперь ее снова вызвать для уточнения показаний", - сказал Горбатюк агентству УНН, напомнив, что в рамках дела о "майдане" Савченко вызывалась в Генпрокуратуру "где-то год назад, но о таком факте она не сообщала". Под "фактом" он имел в виду заявление Савченко о том, что снайперов на "майдан" подвозил нынешний глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

В четверг утром Савченко сообщила журналистам, что лично была свидетелем того, как люди, которые сидят сегодня в украинском парламенте, руководили снайперами на "майдане". "Я видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте, - сказала Савченко. - А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались".

Позднее Савченко заявила, что ошиблась, назвав имя Парубия, и заявила, что имела в виду главу комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Кроме этого Савченко заявила, что лично давала Горбатюку показания о том, что "Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на "майдане", но "Горбатюку не дают расследовать эти преступления".

События на "майдане"

Во время трехмесячного противостояния в Киеве зимой 2013-2014 годов, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре города, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытый конфликт с силами правопорядка.

Кульминационной точкой стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами столкновений стали более 100 человек, сотни получили ранения.

Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут". Тем не менее руководители "евромайдана" обвинили в организации стрельбы президента Виктора Януковича и вынудили его покинуть страну, захватив таким образом власть.

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