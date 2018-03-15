Лидер лейбористов заявил, что собранные улики вокруг инцидента в Солсбери указывают на РФ

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Собранные Лондоном доказательства вокруг инцидента в Солсбери указывают на причастность России. Такое мнение в эфире телеканала Sky News выразил лидер оппозиционной в Соединенном Королевстве Лейбористской партии Джереми Корбин.

Отвечая на вопрос, несет ли Москва ответственность за инцидент в Солсбери, лидер лейбористов сказал: "Доказательства указывают на Россию. В этой связи ответственность должны нести те, кто изготовил это оружие, те, кто ввез его в страну и те, кто его применил".

"Я полностью осуждаю это нападение. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту.