Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: спецпрокурор США потребовал от компании Трампа документы, касающиеся РФ

Международная панорама
15 марта, 21:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Роберт Мюллер запросил такие документы впервые

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от компании Trump Organization предоставить документы, в том числе касающиеся России.

Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По словам ее источников, речь идет о материалах, которые имеют прямое отношение к предпринимательской деятельности президента США Дональда Трампа. Газета отмечает, что это первый раз, когда Мюллер запрашивает такие документы.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама