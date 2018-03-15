NYT: спецпрокурор США потребовал от компании Трампа документы, касающиеся РФ

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от компании Trump Organization предоставить документы, в том числе касающиеся России.

Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По словам ее источников, речь идет о материалах, которые имеют прямое отношение к предпринимательской деятельности президента США Дональда Трампа. Газета отмечает, что это первый раз, когда Мюллер запрашивает такие документы.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.