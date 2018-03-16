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Центр НАТО в Чехии задействован в расследовании нападения на Скрипаля

Международная панорама
16 марта, 1:21 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 16, марта. /ТАСС

По сообщениям министерства обороны республики, к сотрудничеству по расследованию отравления экс-полковника ГРУ с центром защиты против оружия массового поражения привлечены две тысячи ученых

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ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Центр защиты против оружия массового поражения НАТО в чешском городе Вишков (юго-восток страны) задействован в расследовании нападения с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны республики Яна Пейшека сообщило в четверг вечером Чешское телевидение.

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"Если в одном из государств - членов НАТО произойдет инцидент, при котором возникает подозрение о химической или иной атаке, центр разрабатывает [соответствующий] анализ и направляет его в штаб-квартиру [блока]", - сказал Пейшек.

Созданный в 2007 году центр является одной их головных исследовательских структур НАТО по определению и противодействию химическим, биологическим и радиационным веществам. К сотрудничеству с ним привлечены две тысячи ученых. Они были задействованы в анализе следов нервно-паралитического вещества, примененного на британской территории против Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей и Юлия Скрипаль подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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