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Постпред РФ при ОЗХО: "Новичок" мог производиться в 1990-х за пределами России

Политика
15 марта, 19:44 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Александр Шульгин отметил, что "с начала 1970-х в целом ряде стран реализовывались программы по созданию новых типов отравляющих веществ нервно-паралитического действия"

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ГААГА, 15 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по утверждению Великобритании, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло производиться в 1990-х годах за пределами России. Об этом заявил в четверг в беседе с ТАСС посол РФ в Нидерландах и постоянный представитель страны при ОЗХО Александр Шульгин.

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"Как представляется, наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 1990-х годов и по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, к примеру такие, как Великобритания, Словакия, Чехия или Швеция", - отметил он.

"В России никакие научно-исследовательские работы под условным названием "Новичок" не проводились", - подчеркнул дипломат. "С начала 1970-х годов в целом ряде стран реализовывались программы по созданию новых типов отравляющих веществ нервно-паралитического действия, в частности в США и Советском Союзе VX, - сообщил Шульгин. Однако, "в соответствии с указом президента РФ от 1992 года, советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены". "А в 2017 году Россией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - ОЗХО", - добавил постпред.

"В середине 1990-х годов западные спецслужбы вывезли на Запад ряд специалистов (в том числе бывших сотрудников Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии В. Мирзаянова, С. Дубова, Г. Каждана и др.), а также некоторую документацию и продолжили исследования в данном направлении в Великобритании, Чехии, Швеции и США, - обратил внимание Шульгин. - Достигнутые этими странами положительные результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием "Новичок", подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Шульгин, Александр Васильевич
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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США Чехия Россия Швеция Словакия Нидерланды Великобритания
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