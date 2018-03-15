В Москве считают "дело Скрипаля" явной провокацией и обещают скорые ответные меры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В так называемом "деле Скрипаля" присутствуют "все признаки провокации в отношении России", заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Схожие формулировки использовал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который вдобавок назвал выдвинутые Лондоном против России обвинения "абсолютно хамскими и голословными".

И представитель Кремля, и глава МИД пообещали, что на "безответственные действия" британской стороны, которая накануне объявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ограничительных мер, последует скорая и решительная реакция. При этом Песков уточнил, что окончательное решение по ответным мерам будет принято президентом РФ Владимиром Путиным, которому предстоит выбрать вариант, "наибольшим образом соответствующий интересам" России. А Лавров добавил, что по правилам вежливости Москва сначала уведомит об ответных шагах Лондон и лишь потом предаст их огласке.

Наряду с этим Москва вновь подтвердила полную готовность сотрудничать на основе принятых международных норм в расследовании обстоятельств отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Лондон в "нескрываемом желании не взаимодействовать".

Со своей стороны, представители британских властей продолжили тиражировать бездоказательные обвинения в адрес российского государства. В частности, глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что за отравлением бывшего полковника ГРУ стоит Россия, однако, как и ранее британский премьер Тереза Мэй, вместо доказательств привел лишь подозрения и умозрительные заключения. Он также сообщил, что Британия не собирается удовлетворять запрос России о предоставлении ей образца предполагаемого отравляющего вещества для проведения собственного анализа.

Обвинения без доказательств

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, отбыл часть тюремного заключения, после чего его передали Соединенному Королевству в рамках обмена на российских разведчиков. 4 марта он и его дочь Юлия, имеющая российское гражданство, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в городке Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. В связи с этим происшествием власти Великобритании обвинили Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства и объявили о высылке российских дипломатов и других санкциях. По просьбе британской стороны 14 марта было созвано заседание Совета Безопасности ООН, на котором вновь прозвучали бездоказательные обвинения в адрес России.

Глава британского МИД Борис Джонсон 15 марта в интервью телеканалу Би-би-си назвал отравление Скрипаля акцией устрашения, предпринятой Россией. "Причина, по которой они использовали это нервно-паралитическое вещество, - показать тем людям, которые могут думать в своих агентствах, на своих службах о том, чтобы стать изменниками, которые думают о том, чтобы начать разделять другой набор ценностей, что Россия отомстит", - сказал он.

Говоря о доказательствах причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, Джонсон заявил: "Это был бывший российский агент, который живет в этой стране [Великобритании], который был объектом мести и возмездия со стороны его страны [России]". "Во-вторых, это нервно-паралитическое вещество, "Новичок", разработанное в России во время холодной войны, исключительно Россия знала, как разработать его, этот тип вещества", - утверждал также глава Форин-офис.

"Боюсь, что это очень сильные доказательства того, что это Россия", - сказал Джонсон. По его мнению, стилистика российского ответа на британский запрос об объяснениях в связи с инцидентом также демонстрирует причастность Москвы: "Самодовольный, саркастический ответ России показывает, что они виноваты - они одновременно отвергают это [обвинения] и гордятся этим".

Фактически вместо доказательств Джонсон привел лишь подозрения и умозаключения, вдобавок основанные на неверных сведениях. Например, данные о характеристиках отравляющего вещества, именуемого "Новичок", появились в свободном доступе еще в 1990-х годах, когда их опубликовал в своей книге один из разработчиков этого вещества, переехавший из России в США. А в 1999 году, согласно публикации газеты The New York Times, американские военные получили доступ к этому веществу, когда участвовали в демонтаже химического института в Нукусе (Узбекистан).

В интервью Би-би-си Джонсон также сообщил, что Великобритания предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения оценки образцы вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери. При этом России, несмотря на ее запрос, образцы переданы не будут, сообщила радиостанция LBC. "Глава МИД заявил LBC, что Великобритания не собирается посылать образец нервно-паралитического вещества в Россию, как ранее было запрошено", - проинформировала радиостанция. По ее сообщению, Джонсон обосновал это тем, что международные инстанции будут "более беспристрастным судьей".

Отказ от сотрудничества

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая 15 марта на брифинге, высказала предположение о том, что отказ Лондона от сотрудничества с Москвой в расследовании обстоятельств чрезвычайного происшествиями вызван намерением как можно шире раздуть антироссийскую истерию.

"В Европе произошел из ряда вон выходящий случай, - напомнила Захарова. - Со слов британской стороны, было использовано химическое отравляющее вещество". В этих условиях, по словам официального представителя МИД РФ, с российской стороны было сделано все необходимое: "С самого начала мы запросили всю информацию об обстоятельствах происшествия, мы предлагали использовать международно-правовые документы для начала глубокой аналитической работы по инциденту... Но никакой информации в ответ мы не получили, а только нескрываемое желание не взаимодействовать".

Москва в условиях истерики и шоу со стороны Лондона проявила максимум конструктивизма и пыталась наладить правовой, юридически обоснованный диалог по расследованию случившегося. Нам не предоставляется никаких данных. Почему не задействуются все международные механизмы, почему это происходит? Очевидно, что есть желание вывести эту антироссийскую кампанию на новый уровень", - заявила Захарова.

Тем не менее, по ее словам, Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с британской стороной. "Российская сторона официально заявила и заявляет о том, что готова работать по всем механизмам, предполагающим работу в рамках и на площадке, используя соответствующий инструментарий Организации по запрещению химического оружия, но на сегодняшний момент эта тенденция - и она только укрепляется - Лондон отказывает нам в работе в этом правовом поле", - констатировала официальный представитель МИД. Она назвала происходящее "невозможнейшим нонсенсом", отметив, что Лондон для продвижения своих целей прибегает к массированному использованию средств массовой информации и задействует все возможности публичной дипломатии, включая трибуну СБ ООН.

По словам Джонсона, он был "очень растроган поддержкой во всем мире: мощным заявлением со стороны Белого дома, со стороны [постоянного представителя США при ООН] Никки Хейли минувшим вечером в ООН". По его утверждению, "по всей Европе раздаются голоса в знак протеста против того, что сделала Россия".

По сообщениям СМИ, Лондон в последние дни активно обсуждает "дело Скрипаля" с партнерами в Париже, Берлине и других европейских столицах. Предполагается, что этот вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета ЕС в последней декаде марта.

Ответные меры

По мнению пресс-секретаря президента РФ, в "деле Скрипаля" присутствуют все признаки провокации. В беседе с журналистами представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что обвинения со стороны Великобритании в адрес России "начали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе". "Что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России", - констатировал Песков.

"В целом позиция британской стороны нам кажется абсолютно безответственной как с точки зрения дипломатических отношений, так и применительно к конечным целям и интересам проведения реального расследования и поиска тех реальных людей, которые стояли за этим, так и с точки зрения нарушения международного права со стороны британской стороны, которое также очевидно", - заявил представитель Кремля. В очередной раз подчеркнув, что "российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери", Песков добавил: "<...> конечно, мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного общественного мнения".

В свою очередь, министр иностранных дел РФ, выступая на форуме "Россия - страна возможностей", назвал "нечистоплотными" мотивы, которыми руководствуется Лондон в "деле Скрипаля", и связал действия британских властей с проблемами в их внутренней политике. Лавров также назвал происходящее "нервной реакцией на возвращение России в качестве равноправного партнера, ничего никому не навязывающего, но и не принимающего диктата и ультиматумов".

Глава российской дипломатии подверг Лондон критике за фактический отказ от сотрудничества. "В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя (постпред РФ при ООН - прим. ТАСС), изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументировано на абсолютно хамские, бездоказательные и голословные обвинения в наш адрес, предложил принять документ о том, что необходимо провести расследование на основе Конвенции о запрещении химического оружия. Английский представитель заблокировал это решение", - рассказал министр.

Ответные действия России в адрес Великобритании не заставят себя ждать, заверили пресс-секретарь президента и глава МИД РФ. "Естественно, они [ответные шаги] не заставят себя ждать, предложения будут формулироваться Министерством иностранных дел и в других ведомствах", - сказал представитель Кремля. По его словам, президент России, которому принадлежит право окончательного решения по данному вопросу, лично "выберет тот вариант, который наибольшим образом соответствует интересам Российской Федерации".

"Ответ будет очень скоро, я вас заверяю", - сказал, в свою очередь, Лавров. "Этот ответ мы как вежливые люди сначала доведем до наших британских коллег", - добавил глава МИД РФ. Он также выразил надежду на то, что Скрипаль и его дочь поправятся и "тоже смогут пролить какой-то свет на все происшедшее".