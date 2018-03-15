Захарова: Москва не сомневается, что Лондон развернул настоящую антироссийскую кампанию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российская сторона не сомневается, что Лондон развернул настоящую антироссийскую кампанию. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.

"Кто хочет или может победить... Этот вопрос надо задать тем, кто развязал эту кампанию", - сказала она. По ее словам, у Москвы не осталось ни малейших сомнений в том, что Лондон развернул "настоящую антироссийскую кампанию". "С самого начала мы запросили всю информацию об обстоятельствах происшествия, мы предлагали использовать международно-правовые документы для начала глубокой аналитической работы по инциденту", - отметила Захарова.

"В Европе произошел из ряда вон выходящий случай, - заметила дипломат. - Со слов британской стороны было использовано химическое отравляющее вещество". "Все, что с нашей стороны было необходимо, мы сделали. Но никакой информации в ответ мы не получили, а только нескрываемое желание не взаимодействовать", - добавила она.

"Москва в условиях истерики и шоу со стороны Лондона проявила максимум конструктивизма и пыталась наладить правовой, юридически обоснованный диалог по расследованию случившегося, - сказала Захарова. - Нам не предоставляется никаких данных. Почему не задействуются все международные механизмы, почему это происходит? Очевидно, что есть желание вывести эту антироссийскую кампанию на новый уровень".

Особая "любовь" к РФ

Британские дипломаты не идут на дружественный диалог в ходе переговоров на международных площадках, также отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

"В своем выступлении госпожа Мэй в целом обращалась к российским гражданам. Рассказывала о некой дружбе и любви к нашему народу. То, что имеет в виду Великобритания под фразой "любовь к россиянам", мы вчера увидели, - сказала она. - Мы продолжаем это видеть и в международных организациях, там эта "любовь" особенно ярко проявляется, но не все это видят, потому что переговоры проходят за закрытыми дверями".

"Вот там наши британские коллеги не стесняются "любить" российский народ по полной программе. Но могу сказать, что они на это получают достойный ответ", - добавила дипломат.

Захарова вновь обратила внимание на ультимативную манеру речи главы правительства Великобритании Терезы Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента. "Вы сами из выступления госпожи Мэй могли сделать вывод о том, оказывается ли давление на российских дипломатов или нет. Это та манера, в которой премьер-министр, еще раз напомню, ядерного государства почему-то решила возможным общаться с Россией с российскими дипломатами", - подчеркнула она.