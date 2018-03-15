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Захарова: Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов

Политика
15 марта, 11:38 дата обновления: 15 марта, 11:56 UTC+3

Сотрудникам посольства чинились препятствия при продлении виз со стороны британских властей

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Великобритания на протяжении нескольких лет фактически выдавливала российских дипломатов из страны, не продлевая им визы. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Действительно на протяжении нескольких лет российские дипломаты буквально выдавливались, им просто чинились всяческие препятствия со стороны официальных британских властей, в частности с помощью визовых механизмов", - сказала она. "Многим нашим сотрудникам посольства, дипломатам визы фактически не продлевались", - подчеркнула Захарова.

 

Она охарактеризовала эту ситуацию как "визовая война". "Делалось все, чтобы максимально осложнить работу сотрудников российского посольства на территории Великобритании", - заявила Захарова.

"В ходе встреч на высоком уровне, на уровне министров иностранных дел неоднократно российской стороной предлагалось разблокировать сложившуюся ситуацию, потому что с какого-то момента мы поняли, что это все происходит намеренно, это не носит какого-то случайного характера", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

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14 марта Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны, заявив, что Москва причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. В этой связи Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ограничительных мер, предупредив о возможности заморозки активов тех лиц, которые могут угрожать безопасности Великобритании. Власти России категорически отвергают обвинения Мэй и обещают, что шаги Великобритании не останутся без ответа.

Осужденный за измену родине и позже выданный Великобритании в рамках обмена на российских разведчиков Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок"

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