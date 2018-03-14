Захарова надеется, что британские дипломаты "найдут силы" работать по правовым нормам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ надеется, что профессиональные британские дипломаты смогут отреагировать на скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с нормами международного права. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду в эфире телеканала РБК.

"Они [руководство британского МИД] не являются карьерными дипломатами, они не имеют представления о механике международного права <...> Но при этом мы все-таки имеем надежду, что оставшиеся там профессионалы в области международного права и международных организаций найдут в себе силы работать по общепризнанным мировым нормам", - заявила Захарова.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. Им дали неделю, чтобы покинуть Великобританию. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".