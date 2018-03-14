Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова надеется, что британские дипломаты "найдут силы" работать по правовым нормам

Политика
14 марта, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что руководители дипведомства королевства не имеют представления о механике международного права

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ надеется, что профессиональные британские дипломаты смогут отреагировать на скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с нормами международного права. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду в эфире телеканала РБК.

Смотрите также
Консульский отдел посольства РФ в Лондоне

Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье

"Они [руководство британского МИД] не являются карьерными дипломатами, они не имеют представления о механике международного права <...> Но при этом мы все-таки имеем надежду, что оставшиеся там профессионалы в области международного права и международных организаций найдут в себе силы работать по общепризнанным мировым нормам", - заявила Захарова.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. Им дали неделю, чтобы покинуть Великобританию. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин обещал приехать в мае на открытие Крымского моста
3
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
4
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама