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Мэй заявила Туску, что такие события, как в Солсбери, могли произойти в любой стране

Международная панорама
17 марта, 1:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, марта. /ТАСС

Премьер-министр вновь подчеркнула, что нападение экс-полковника ГРУ соответствовало модели российских действий

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© Toby Melville/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила в телефонном разговоре с главой Евросовета Дональдом Туском, что события наподобие отравления в Солсбери осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли произойти в любой точке планеты. Об этом говорится в поступившем в ТАСС коммюнике канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

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"Во второй половине нынешнего дня премьер-министр позвонила председателю Европейского совета Дональду Туску, чтобы поблагодарить его за слова поддержки в свете нападения в Солсбери. Премьер-министр вновь заявила о том, что это нападение соответствовало модели российских действий, и что, несмотря на то, что оно случилось в Великобритании, оно могло произойти в любой стране", - приводятся в коммюнике слова представителя канцелярии.

В сообщении также отмечено, что Туск похвалил официальный Лондон за "жесткую и последовательную реакцию на этот инцидент", и что британский премьер и глава Евросовета выразили намерение продолжить обсуждение данной темы на предстоящем евросаммите 22-23 марта в Брюсселе.

Отношения между Москвой и Лондоном резко обострились в связи с отравлением Скрипаля его дочери Юлии 4 марта. Мэй в среду обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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