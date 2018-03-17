Главный юрист Трампа надеется, что минюст вскоре закроет расследование спецпрокурора по РФ

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Руководитель команды юристов президента США Дональда Трампа - Джон Дауд - рассчитывает, что первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн вскоре закончит с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера, который выясняет, имел ли место сговор между РФ и командой Трампа в период предвыборной гонки в 2016 году. Об этом Дауд заявил в субботу интернет-изданию The Daily Beast.

Как оно пояснило, главного юрисконсульта Трампа попросили прокомментировать увольнение в пятницу заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба, воспринятое президентом исключительно позитивно. "Я молюсь о том, чтобы первый заместитель генпрокурора Розестайн последовал отважному примеру подразделения ФБР по профессиональной ответственности, а также примеру министра юстиции Джеффа Сешнса, и положил конец расследованию предполагаемого сговора с Россией, которое было инициировано [бывшим] начальником Маккейба [экс-директором ФБР] Джеймсом Коми на базе мошеннического и искаженного досье", - ответил изданию Дауд. Закрыть расследование может фактически только Розенстайн, поскольку Сешнс вскоре после вступления в должность взял самоотвод по разбирательствам вокруг РФ и не имеет никакого доступа к расследованию Мюллера, а также не в состоянии распоряжаться о его окончании или приостановке.

Интернет-издание обратило внимание на то, что Дауд объявил, что говорит от лица президента и будучи его юрисконсультом, и не просил представлять его анонимным источником. При этом позднее он добавил, что рассчитывает, что расследование Мюллера будет свернуто "по существу дела". Ранее Белый дом многократно заявлял, что администрация сотрудничает с Мюллером и не добивается его увольнения и закрытия дела.

Увольнение Маккейба

В пятницу Сешнс заявил, что решил уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По его словам, профильное подразделение Бюро рассмотрело доклад касательно утверждений о неправомерном поведении Эндрю Маккейба отделу профессиональной ответственности ФБР и предложило уволить Маккейба. Согласно результатам проведенной проверки, замглавы ФБР "не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой".

Сам 49-летний Маккейб ранее уже объявил о намерении добровольно уйти в отставку, оставшись при этом сотрудником ФБР, последним днем его пребывания в ведомстве должно было стать воскресенье. Однако, как сообщала газета New York Times, в отношении него было инициировано разбирательство в связи с обвинениями в том, что он позволял подчиненным обсуждать с журналистами ход расследования, касавшегося благотворительного фонда экс-кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон. Маккейб проработал в Федеральном бюро расследований более 20 лет, из-за его увольнения теперь стоит под вопросом выплата ему пенсии.

Расследование Мюллера

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.