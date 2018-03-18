CNN: уволенный замглавы ФБР Маккейб передал записи бесед с Трампом спецпрокурору Мюллеру

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейб, отправленный в отставку в минувшую пятницу, дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские выборы. Маккейб предоставил спецпрокурору записи, сделанные во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

О том, когда именно Маккейб давал показания Мюллеру - до или после отстранения с поста замдиректора ФБР - пока не известно. Вместе с тем отмечается, что спецпрокурору переданы заметки, которые Маккейб делал, когда был в должности исполняющего обязанности директора ФБР сразу после увольнения с этого поста Джеймса Коми. Других подробностей к настоящему моменту не сообщается.

В ситуации с Коми эти документы спровоцировали большой резонанс, в том числе после того, как во время слушаний в сенатском спецкомитете по разведке Коми рассказал, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в выборы.

В пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Согласно результатам проведенной проверки, замглавы ФБР, "не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой".

Сам 49-летний Маккейб ранее уже объявил о намерении добровольно уйти в отставку, оставшись при этом сотрудником ФБР, последним днем его пребывания в ведомстве должно было стать воскресенье. Однако, как сообщала газета The New York Times, в отношении него было инициировано разбирательство в связи с обвинениями в том, что он позволял подчиненным обсуждать с журналистами ход расследования, касавшегося благотворительного фонда экс-кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон. Маккейб проработал в ФБР более 20 лет, из-за его увольнения теперь стоит под вопросом выплата ему пенсии.