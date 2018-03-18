Лондон передаст в понедельник ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Великобритания передаст в понедельник представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Завтра технические эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, и мы поделимся с ними образцами, и они будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией", - сказал он.

Параллельно МИД Великобритании распространил на этот счет коммюнике, в котором сообщил, что "команда из Гааги встретится с представителями военной научно-технической лаборатории [в Портон-Дауне, расположенной поблизости от Солсбери] и с полицейскими для того, чтобы обсудить процедуру сбора образцов".

"Они [образцы] будут переданы в международные лаборатории с высокой репутацией, которые будут отобраны ОЗХО для тестирования, ожидается, что подготовка результатов займет как минимум две недели", - также заявил британский МИД.