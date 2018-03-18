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Лондон передаст в понедельник ОЗХО образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля

Международная панорама
18 марта, 12:46 дата обновления: 18 марта, 14:35 UTC+3

Образцы будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией, утверждает глава британского МИД Борис Джонсон

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ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Великобритания передаст в понедельник представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Завтра технические эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, и мы поделимся с ними образцами, и они будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией", - сказал он.

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Параллельно МИД Великобритании распространил на этот счет коммюнике, в котором сообщил, что "команда из Гааги встретится с представителями военной научно-технической лаборатории [в Портон-Дауне, расположенной поблизости от Солсбери] и с полицейскими для того, чтобы обсудить процедуру сбора образцов".

"Они [образцы] будут переданы в международные лаборатории с высокой репутацией, которые будут отобраны ОЗХО для тестирования, ожидается, что подготовка результатов займет как минимум две недели", - также заявил британский МИД.

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Персоны
Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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