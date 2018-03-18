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Президент Сербии поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Международная панорама
18 марта, 23:24 дата обновления: 19 марта, 0:00 UTC+3

Александр Вучич также выразил личную благодарность Путину за вклад в российско-сербские отношения

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БЕЛГРАД, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера, поступившем в распоряжение ТАСС.

Глава Сербии первым из зарубежных руководителей поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента. Ранее в воскресенье были опубликованы данные ЦИК РФ о безусловном лидерстве кандидатуры Путина при подсчете поданных голосов.

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"Примите искренние поздравления с новым избранием президентом Российской Федерации с наилучшими пожеланиями и далее решительно вести вашу страну четко определенной дорогой прогресса, во благо всех ее граждан. Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию", - говорится в сообщении.

По словам Вучича, Сербия "является искренним другом и надежным партнером России". "Вы можете рассчитывать на наш вклад в углубление сотрудничества, а также на нашу приверженность совместным проектам. Уверен, что благодаря взаимопониманию мы создадим лучшие условия для будущих поколений", - подчеркнул он.

Вучич также выразил личную благодарность Путину за вклад в российско-сербские отношения. "Я очень благодарен вам за ваш личный вклад в укрепление традиционной и искренней дружбы двух наших стран, а также за защиту государственных интересов Сербии, которая проявляется как через поддержку в ООН, так и во всех остальных международных организациях, в которых Сербия защищает свою целостность, репутацию и традиции свободы", - говорится в тексте документа.

"Желаю, чтобы вам вместе с успехом на ответственной должности сопутствовало доброе здоровье и счастье в личной жизни. Надеюсь, дорогой друг, что во время своего нового мандата вы окажете нам честь и снова посетите Сербию, так как каждая встреча с вами - это драгоценная возможность обмена мнениями и мудрых советов", - заключил Александар Вучич.

Выборы президента

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. В них приняли участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,01% после обработки 50,08% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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Персоны
Вучич, Александар Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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