МИД Швеции считает дело Скрипаля основанием для дальнейших действий ЕС в отношении РФ

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Обсуждение главами МИД 28 стран-членов Евросоюза дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые, как предполагается, были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери, даст основание для принятия дальнейших действий в отношении России. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём по прибытии в понедельник на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Сегодняшняя дискуссия даст основания для дальнейших действий в отношении России", - сказала она, подчеркнув, что страны - члены ЕС должны сохранять санкции, которые уже действуют против РФ.

По словам Валльстрём, страны-члены Евросоюза выразят на заседании Совета солидарность с Великобританией относительно дела Скрипаля.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества, их обнаружили без сознания в городе Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.