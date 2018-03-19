МИД Австрии считает бессмысленными обвинения РФ по делу Солсбери до конца расследования

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Обвинения в отношении России по инциденту с отравлением в Солсбери преждевременны до завершения полноценного расследования и установления картины произошедшего. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль по прибытии на заседание Совета ЕС.

"На наш взгляд, сначала необходимо провести расследование экспертов, которые смогут установить картину произошедшего, прежде чем высказывать какие-либо обвинения, суждения и размышления. Нужно полноценное расследование совместно с Организацией по запрещению химического оружия и другими партнерами", - сказала Кнайсль, отвечая на вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения в инциденте России.

По ее словам, на заседании в понедельник вряд ли будет установлена полная картина обстоятельств дела, поэтому говорить об австрийской солидарности с Великобританией в данном вопросе пока не приходится.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.