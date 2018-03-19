МИД Ирландии считает гарантии по вопросу ирландской границы залогом прогресса Brexit

ДУБЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Гарантии по вопросу границы в Ирландии между севером и югом остаются центральной темой на переговорах между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Ирландии Саймон Коувени, прибывший в понедельник в Брюссель на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

"Сегодня предстоит встреча с (главным переговорщиком от ЕС по Brexit - прим.ТАСС) Мишелем Барнье. При подготовке к предстоящему заседанию Европейского совета важно получить гарантии того, что по вопросу об ирландской границе не произойдет отката назад, - отметил Ковени. - Это облегчит переговоры и по другим направлениям".

Ранее в воскресенье Европейский союз созвал экстренное заседание представителей стран сообщества при его центральных органах. В ходе совещания обсуждалась возможность заключения между ЕС и Великобританией промежуточного соглашения по условиям Brexit, сообщили агентству Reuters дипломатические источники. В то же время другой источник агентства рассказал, что в ходе состоявшихся в минувшие выходные переговоров о заключении промежуточного соглашения достаточного прогресса достичь не удалось.

В понедельник в Брюсселе намечена встреча между Мишелем Барнье и представителем Великобритании по Brexit Дэвидом Дэвисом. На переговорах будет обсуждаться возможность достижения между сторонами предварительного соглашения, в этом случае оно может быть вынесено на одобрение глав государств и правительств ЕС, которые проведут саммит в Брюсселе 22-23 марта.