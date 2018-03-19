Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОБСЕ: права граждан не должны становиться заложниками отношений РФ и Украины

Международная панорама
19 марта, 16:07 дата обновления: 19 марта, 16:46 UTC+3

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Избирательные права граждан не должны ограничиваться из-за межгосударственных конфликтов, как это произошло на Украине 18 марта во время выборов президента РФ. Об этом заявила в понедельник глава наблюдательной делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидей.

Смотрите также

Финский политик: срыв выборов президента РФ на Украине нельзя оставить без внимания

Омбудсмен Украины не обнаружила случаев недопуска на выборы президента РФ в стране

Москалькова разочарована позицией омбудсмена Украины после недопуска россиян на выборы

"Власти Украины не обеспечили должных условий для того, чтобы российские избиратели вчера смогли проголосовать, - сказала она. - Я хорошо понимаю сложности отношений между РФ и Украиной, но основные права граждан не должны оказываться в заложниках межгосударственных конфликтов".

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". В воскресенье голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, которые пропускали на участки исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине не получили возможность отдать свои голоса.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
В Элисте умер акробат цирка Мстислава Запашного, упавший с высоты
6
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов