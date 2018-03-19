ОБСЕ: права граждан не должны становиться заложниками отношений РФ и Украины

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Избирательные права граждан не должны ограничиваться из-за межгосударственных конфликтов, как это произошло на Украине 18 марта во время выборов президента РФ. Об этом заявила в понедельник глава наблюдательной делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидей.

"Власти Украины не обеспечили должных условий для того, чтобы российские избиратели вчера смогли проголосовать, - сказала она. - Я хорошо понимаю сложности отношений между РФ и Украиной, но основные права граждан не должны оказываться в заложниках межгосударственных конфликтов".

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". В воскресенье голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, которые пропускали на участки исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине не получили возможность отдать свои голоса.