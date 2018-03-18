Москалькова разочарована позицией омбудсмена Украины после недопуска россиян на выборы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что разочарована позицией нового украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в связи с недопуском российских граждан в консульские учреждения РФ на территории Украины для участия в выборах президента России.

"Я разочарована. Прочитала на сайте [ответ на обращение], ее команда, видимо, вводит ее в заблуждение", - сказала Москалькова ТАСС. "Очень хотелось бы надеяться, что [украинский омбудсмен] найдет время лично посетить консульские учреждения и убедиться в том, что происходит, и наконец дать мне прямой ответ на мой прямой вопрос", - отметила российский уполномоченный.

Недавно назначенный украинский омбудсмен Людмила Денисова не нашла нарушений прав российских граждан в виде недопуска в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Об этом говорится в ответе украинского уполномоченного на обращение Татьяны Москальковой, опубликованном на сайте украинского омбудсмена.