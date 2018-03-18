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СММ ОБСЕ сообщило об усиленном патрулировании диппредставительств РФ на Украине

Международная панорама
18 марта, 17:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, марта. /ТАСС

В пресс-службе миссии отметили, что результаты наблюдений будут отражены в ежедневных отчетах СMM

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КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ осуществляют в воскресенье усиленное патрулирование в районе дипломатических представительств РФ на Украине в связи с выборами президента России. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"Наблюдатели Миссии присутствуют и осуществляют временно усиленное патрулирование в районе дипломатических представительств Российской Федерации в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Там они наблюдают за ситуацией в соответствии со своим мандатом", - сообщили в организации. При этом в СММ подчеркнули, что "не осуществляют мониторинг избирательного процесса".

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"Все соответствующие результаты наблюдений будут отражены в ежедневных отчетах СMM, которые доступны для широкой общественности на сайте ОБСЕ на трех языках (английском, украинском и русском)", - добавили в пресс-службе.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.

По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан России, имеющих право участвовать в голосовании.

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