ЦИК: о ситуации с недопуском россиян к голосованию на Украине надо уведомить генсека ООН

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН должен быть проинформирован о ситуации на Украине, где граждан России не пускали на участки для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"С моей точки зрения, чрезвычайно важно в ближайшее время проинформировать о сложившейся ситуации генерального секретаря ООН, уполномоченных по правам человека Совета Европы и ОБСЕ, поставить этот вопрос на все небольшие по формату, но продолжающиеся консультации Москвы и Киева, я имею прежде всего межведомственные форматы", - сказал он журналистам.

Лихачев выразил надежду, что по итогам дня голосования МИД РФ сформулирует ответ на сложившуюся ситуацию.

Он также выразил уверенность в том, что в решении проблемы следует задействовать потенциал парламентской дипломатии. "Там наш голос слышен, я имею в виду прежде всего Межпарламентский союз", - уточнил член ЦИК РФ.

Также Лихачев отметил, что непристойные надписи были сделаны на автомобилях российских дипломатов, работающих в генеральном консульстве РФ в Одессе.

"Поступают факты порчи российского имущества: были испачканы всякими непристойными надписями машины, которые принадлежали российским дипломатам", - сказал Лихачев, говоря о ситуации в Одессе. По его словам, несколько часов назад Национальная гвардия Украины в Одессе объявила, что "около участка в генеральном консульстве РФ обнаружена бомба, на этом основании запрещено всякое движение в сторону российского загранучреждения".

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.

По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан России, имеющих право участвовать в голосовании.