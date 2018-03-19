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Макрон призвал власти РФ внести ясность по делу Скрипаля

Международная панорама
19 марта, 16:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, марта. /ТАСС

Президент также рассказал российскому лидеру о мерах, принятых для обеспечения безопасности французских граждан

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ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Власти России должны внести ясность относительно своей возможной причастности к инциденту с отравлением в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце.

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"Президент республики [Макрон] призвал российские власти пролить весь свет на ответственность, связанную с неприемлемым нападением в Солсбери, а также решительно вернуть под контроль возможные программы, о которых могло быть не заявлено Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В ходе беседы Макрон также "информировал российского президента о мерах, принятых для обеспечения безопасности" французских граждан, добавили в президентской пресс-службе.

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персона нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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