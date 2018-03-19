Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с утверждением, что у России был мотив и намерение совершить отравление в Солсбери, в результате которого пострадали осужденный в РФ за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Это нервно-паралитическое вещество было из группы "Новичок", оно было разработано советскими [экспертами], и я думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране", - утверждала в понедельник британский премьер в эфире телеканала Sky News. Какими мотивами якобы руководствовалась Россия, Мэй не уточнила.