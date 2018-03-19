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Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля

Международная панорама
19 марта, 17:23 дата обновления: 19 марта, 17:34 UTC+3

Премьер-министр Великобритании заявила, что "это часть модели поведения РФ в Европе"

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ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с утверждением, что у России был мотив и намерение совершить отравление в Солсбери, в результате которого пострадали осужденный в РФ за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Это нервно-паралитическое вещество было из группы "Новичок", оно было разработано советскими [экспертами], и я думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране", - утверждала в понедельник британский премьер в эфире телеканала Sky News. Какими мотивами якобы руководствовалась Россия, Мэй не уточнила.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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