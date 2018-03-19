Президент Болгарии поздравил Путина с победой на выборах

СОФИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Как сообщила в понедельник пресс-служба болгарского лидера, в Софии надеются на расширение сотрудничества между государствами.

"Надеюсь, что мы вместе будем работать над развертыванием существующего потенциала двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в интересах и во благо наших двух народов", - говорится в поздравительном письме президента Болгарии.

Радев также отметил историческую и культурную близость между болгарским и русским народами, которая насчитывает сотни лет.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.