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Президент Болгарии поздравил Путина с победой на выборах

Международная панорама
19 марта, 18:02 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 19, марта. /ТАСС

Румен Радев выразил надежду, что две страны будут работать над "развертыванием потенциала двустороннего сотрудничества"

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СОФИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Как сообщила в понедельник пресс-служба болгарского лидера, в Софии надеются на расширение сотрудничества между государствами.

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"Надеюсь, что мы вместе будем работать над развертыванием существующего потенциала двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в интересах и во благо наших двух народов", - говорится в поздравительном письме президента Болгарии.

Радев также отметил историческую и культурную близость между болгарским и русским народами, которая насчитывает сотни лет.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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