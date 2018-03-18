Владимир Путин с рекордом побеждает в первом туре выборов президента России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин, согласно данным экзитполов, одерживает уверенную и предсказуемую победу в первом туре президентских выборов, которые состоялись в воскресенье в РФ. Опросы, проведенные на выходе с избирательных участков, отдают ему победу с показателем от 73,9% до 76,3% голосов.

Это не только существенно выше показателей предыдущих выборов 2012 года (тогда Путин победил с результатом 63,6%), но и превышает прежний рекорд, установленный Путиным в 2004 году, когда в его поддержку высказались 71,31% избирателей.

Данные опросов подтверждаются и первыми результатами официального подсчета голосов: как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, после обработки 50,08% итоговых протоколов Путин набирает 75,01% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 13,39% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34% голосов.

Результаты остальных пяти кандидатов колеблются пока в пределах от 0,63 до 1,42%.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, по состоянию на 18:00 мск явка на избирательные участки составила 60%, что также превышает уровень президентских выборов 2012 года.

Результаты экзитполов

Согласно данным опросов, которые провели на выходе с избирательных участков Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путин набирает соответственно 76,3% и 73,9% голосов избирателей.

На втором месте идет Грудинин: он набирает от 11,2% (данные ВЦИОМ) до 11,9% голосов (ФОМ). На третьем месте - Жириновский (6% в опросе ФОМ; 6,7% - ВЦИОМ).

Четвертой идет кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак. По данным ФОМ, за нее проголосовали 2% избирателей, по данным ВЦИОМ - 2,5%.

Далее следует Григорий Явлинский ("Яблоко"): за него проголосовали 1% участников исследования ФОМ и 1,6% - ВЦИОМ. Лидера Партии роста Бориса Титова поддерживают от 0,7% (ФОМ) до 1,1% (ВЦИОМ). Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") в экзитполе ФОМ получает 0,7% голосов, ВЦИОМ - 1%. За лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина проголосовали от 0,6% (ФОМ) до 0,8% (ВЦИОМ).

Экзитпол ВЦИОМ проводился на 1200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. Всего были опрошены более 162,6 тысячи человек.

В ходе экзитпола ФОМ были опрошены 112,7 тысячи человек. Исследование проводилось на 1127 избирательных участках в 737 населенных пунктах 83 субъектов РФ.

Явка и ход голосования

Нынешние президентские выборы проходили при рекордно высокой активности избирателей. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, явка избирателей на состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%.

Курирующий работу системы член ЦИК Антон Лопатин уточнил, что измениться в меньшую сторону явка не может. Зато она может возрасти с учетом того, что голосование на большей части европейской территории России проводилось до 20:00 мск, а за рубежом завершилось еще позже.

Как сообщили в Центризбиркоме, окончательные данные по явке будут представлены вместе с итоговыми данными голосования. Тем не менее уже известны регионы-лидеры.

По традиции активно голосовали на Северном Кавказе. Так, в Ставропольском крае явка избирателей может стать рекордной за историю голосования региона на выборах президента страны: по данным на 18:00 мск, в крае проголосовали 62,97% избирателей (в 2012 году - 47,47%). В Кабардино-Балкарии по состоянию на 18:00 проголосовали 83,31% от общего числа избирателей (в 2012 году - 64,20%). В Ингушетии явка также превысила показатель прошедших выборов.

Активно голосовали жители ряда регионов Сибири и Урала. На Северо-Западе лидерами по явке на 18:00 стали Ленинградская (61,32% избирателей) и Мурманская области (60,2%).

При этом ни в ЦИК, ни в МВД не зарегистрировали сколько-нибудь серьезных нарушений и происшествий, которые могли бы повлиять на ход голосования. "Если обращения в ЦИК делить на реальные жалобы и фейковые жалобы, то я реальных жалоб у себя на столе увидел единицы. Реальные сообщения - штучные", - сказал первый зампред ЦИК Николай Булаев. Он также сообщил, что Центризбирком "не получил пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии".

Мониторинговая группа по наблюдению за выборами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировала серьезных нарушений в день голосования, сообщил ТАСС председатель СПЧ Михаил Федотов. "Нет, мониторинговая группа Совета таких нарушений не зафиксировала, - сказал он, отвечая на вопрос, были ли в ходе голосования нарушения, которые повлияли на волеизъявление граждан. - Принципиальных, серьезных нарушений мы не зафиксировали".

Пока что известно лишь об одном серьезном инциденте, который произошел в подмосковных Люберцах, где участковая избирательная комиссия приняла решение аннулировать результаты голосования из-за вброса бюллетеней. Как сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова, на этом участке решено "признать выборы несостоявшимися, бюллетени недействительными". Два члена избирательной комиссии отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.

Первые выборы в Крыму

Жители Крымского полуострова, который вошел в состав России в 2014 году, участвовали в выборах президента РФ впервые. На 18:00 мск явка в Севастополе составила 65,7%, в Крыму - 63%. Для работы на полуострове аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Италии, Франции, Швеции, Кипра, с Украины.

Наблюдатели на пресс-конференции в Симферополе поделились впечатлениями от выборов, назвав их "настоящей демократией".

"Нарушений мы не увидели, мы увидели настоящую демократию, чистую демократию, могу сказать, что Крым является самым демократичным местом в мире", - сказал журналистам международный наблюдатель из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман.

С ним согласилась и наблюдатель из Сербии, политолог Драгана Трифкович. По ее словам, сама организация выборов в Крыму фактически исключает возможность коррупции и ошибок. "Совершенно организовано. Это очень хороший пример демократии", - сказала она.

По словам Бекмана, выборы в Крыму прошли "максимально прозрачно, успешно", они были "хорошо организованы", при этом, "люди голосовали в праздничном настроении".

"Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма. Сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. <...> А западные провокации, попытки вмешаться в политические процессы в Крыму не были успешны", - добавил он.

Сорванное голосование

В большинстве зарубежных стран, где проходили выборы президента РФ, серьезных инцидентов отмечено не было, за исключением Украины, где голосование оказалось фактически сорванным. Избирательные участки, организованные на Украине для голосования, были закрыты в воскресенье в 21:00 мск, однако из десятков тысяч находящихся в этой стране россиян ими, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве, а также генеральных консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.

"Избирательные участки для выборов президента России, организованные в посольстве России и генеральных консульствах РФ в Харькове, Львове и Одессе закрылись в соответствие с регламентом", - сообщили в воскресенье вечером корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства. Там констатировали, что в течение всего дня никто из избирателей так и не смог попасть за оцепление, выставленное вокруг зданий. Сотрудники полиции и Нацгвардии после истечения времени для голосования по-прежнему держат периметр у дипломатических зданий, радикалы - постепенно расходятся.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта объявлял, что режим охраны российских дипломатических представительств на Украине "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В связи с этим в ночь на 18 марта посольство России в Киеве, а также генконсульства по всей стране оказались оцеплены.

В Киеве несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии полностью перекрыли движение на участке Воздухофлотского проспекта, где расположено посольство, а само строение оградили трехметровой металлической сеткой. Аналогичные меры были приняты в Одессе, Львове и Харькове.

Внутрь представительств люди могли попасть только при наличии дипломатического паспорта и только после тщательного досмотра на временном пропускном пункте.

Второй кордон перед зданиями развернули уже боевики украинских националистических организаций. Они в течение отведенного для голосования времени дежурили около всех диппредставительств, за исключением Одессы.