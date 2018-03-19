В ОБСЕ напомнили Украине о недопустимости депортации журналистов

ТАСС, 19 марта. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, комментируя выдворение с Украины журналистки телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой, напомнил украинским властям о недопустимости депортации журналистов. Об этом он написал в понедельник на странице офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

"Наталья Гончарова, журналистка российского телеканала "Россия-24", депортирована с Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны депортировать журналистов из других стран ОБСЕ", - написал он.

Natalia Goncharova, journo for #Russian channel Rossiya-24 deported from #Ukraine. As in previous cases, I recall that authorities should not deport journalists from other #OSCE States. Read this communique for longstanding position on this issue: https://t.co/0mkb3adRDI — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 19 марта 2018 г.

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими". В МИД РФ заявили, что подобные действия украинских властей, направлены на "тотальную зачистку информационного пространства страны", подчеркнув, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий".