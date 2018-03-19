Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ОБСЕ напомнили Украине о недопустимости депортации журналистов

Международная панорама
19 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ранее СБУ депортировала из Украины журналистку телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 марта. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, комментируя выдворение с Украины журналистки телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой, напомнил украинским властям о недопустимости депортации журналистов. Об этом он написал в понедельник на странице офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

"Наталья Гончарова, журналистка российского телеканала "Россия-24", депортирована с Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны депортировать журналистов из других стран ОБСЕ", - написал он.

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими". В МИД РФ заявили, что подобные действия украинских властей, направлены на "тотальную зачистку информационного пространства страны", подчеркнув, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов