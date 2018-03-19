Могерини не стала отвечать на вопрос о возможности новых санкций против РФ из-за Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ушла от ответа на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с отравлением в Солсбери 4 марта, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник в Брюсселе.

"Мне нечего добавить на этом этапе. Мы приняли сегодня заявление, которое стало результатом нашей дискуссии и брифинга британской стороны", - сказала она в ответ на вопрос о возможности включения новых лиц в черный список ЕС в связи с инцидентом в Солсбери.

В официально заявлении глав МИД 28 стран ЕС, в частности, говорится: "Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что РФ с высокой вероятностью несет ответственность [за этот инцидент]".

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Лондон сразу заявил, что в этом нападении с "высокой вероятностью" виновата Россия, и теперь пытается убедить в этом страны ЕС и НАТО.