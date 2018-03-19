СММ ОБСЕ констатировала недопуск россиян к голосованию на территории Украины

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине в день выборов президента России в воскресенье зафиксировала недопуск россиян на избирательные участки для голосования в дипломатических представительствах. Об этом сообщили в понедельник в СММ ОБСЕ.

"СММ вела мониторинг ситуации с безопасностью возле участков, задействованных на выборах президента России в нескольких украинских городах. Она наблюдала, как полиция не пропускала людей на участки, - говорится в отчете наблюдательной миссии. - СММ зафиксировала, что российское посольство и прилегающая к ней дорога были огорожены временным заграждением - металлическим заборов - с присутствием порядка 500 сотрудников национальной гвардии".

По данным наблюдателей, вблизи посольства находились от 50 до 60 протестующих, костяк которых составляли молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Кроме того, демонстранты держали в руках флаги националистических группировок. "Некоторые баннеры выражали протест с проведением голосования на выборах президента России", - отмечено в отчете.

Железный забор также был выставлен возле здания Российского центра науки и культуры, а также у консульства РФ. Некоторые протестующие жгли файеры и бросали в здание консульства яйца. СММ отметила, что митингующие радикалы разошлись в районе 18:00 по местному времени. Вместе с тем, к наблюдателям "обратился мужчина, который рассказал, что его дочь и теща, гражданки России, не были допущены для голосования, потому что их не пропустили к зданию посольства".

Как подчеркнули в СММ ОБСЕ, подобная ситуация наблюдалась также в Одессе, где полицейские не пропускали к месту голосования прохожих и автомобили. "По заявлению полиции, людей не пропускали из-за сообщения о заложенной бомбе", - утверждают в СММ ОБСЕ. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не допускали людей к голосованию в Харькове и Львове.

18 марта избирательные участки, организованные на Украине для голосования на выборах президента России, были закрыты в 21:00 мск, однако из десятков тысяч находящихся в этой стране россиян ими, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве в Киеве, а также генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.