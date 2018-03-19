Делегация РФ на сессии СПЧ ООН осудила Киев за блокирование избирательных участков

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Блокирование избирательных участков в российском посольстве в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове во время выборов президента России подтверждает, что поощрение ненависти и расизма возведено на Украине в ранг государственной политики. Об этом заявила в понедельник на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве представитель российской делегации Кристина Сукачева.

"Поощрение ненависти и расизма в этой стране возведено в ранг государственной политики, и вчерашнее блокирование избирательных участков на выборах президента России - тому прямое подтверждение", - сказала она.

Из десятков тысяч находящихся на Украине россиян избирательными участками 18 марта, по сути, смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве, а также генеральных консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.

Выступая на сессии СПЧ в ходе рассмотрения национального доклада Украины в рамках процедуры Универсального периодического обзора, российский дипломат обратила внимание на то, что "большая часть российских рекомендаций не была принята украинской стороной, причем без соответствующих разъяснений". В Москве считают, что занятая украинским правительством позиция свидетельствует о неспособности и неготовности властей страны остановить нарушения прав человека. "Неприемлемо, что член СПЧ ведет военные действия против собственного народа, попустительствует героизации нацистских преступников, узурпирует власть, ограничивая деятельность оппозиционных политических партий, ущемляет свободу слова, нарушает право на образование для языковых меньшинств", - подчеркнула Сукачева.

Что касается принятой Киевом российской рекомендации о проведении независимого расследования событий мая 2014 года в Одессе, в ходе которых погибли 48 человек, то в делегации РФ рассчитывают на "реальные и беспристрастные действия украинских следователей, а также на привлечение виновных к ответственности по всей строгости закона", заключила дипломат.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана", в их числе - россияне Евгений Мефедов и Максим Сакауов.