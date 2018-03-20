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Польша может ограничиться лишь формальными поздравлениями Путина по случаю инаугурации

Международная панорама
20 марта, 12:02 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 20, марта. /ТАСС

Президент страны Анджей Дуда также не будет принимать участия в открытии Чемпионата мира по футболу в РФ

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ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Польша может ограничиться формальными поздравлениями президента России Владимира Путина по случаю инаугурации. Как заявил во вторник в утренней программе радио RMF FM представитель канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский, президент Анджей Дуда в настоящий момент не планирует поздравлять действующего главу российского государства с победой на выборах.

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"Президент не станет отправлять поздравления господину президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", - сказал он, подчеркнув, что, по мнению Дуды, "сейчас не лучший момент для поздравлений". "Вместе с тем, не исключаю, что президент направит формальные дипломатические поздравления в момент вступления в должность", - добавил Щерский.

Кроме того, по словам представителя канцелярии польского президента, лидер страны также принял решение, что он "не будет принимать участие как представитель Польши в открытии чемпионата [мира по футболу] в России". Щерский добавил, что речь пока идет об открытии первенства, "на которое вероятно могут собираться некоторые лидеры".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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