Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель Порошенко в Раде: момент для разрыва дипотношений с РФ еще не наступил

Международная панорама
20 марта, 15:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, марта. /ТАСС

Украина будет принимать решение о разрыве дипломатических отношений с Россией при консультации международных партнеров, сказала Ирина Геращенко

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией в будущем возможен, но пока время для этого еще не пришло. Об этом заявила журналистам во вторник представитель президента в Верховной раде, депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, комментируя проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборов президента РФ.

Смотрите также

Партия "Укроп" у здания Россотрудничества в Киеве требует разорвать дипотношения с РФ

Порошенко поставил под сомнение результаты выборов президента РФ в Крыму

Володин: Украина вышла из правового поля, не допустив россиян до выборов президента

"Видимо, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать эти дипломатические отношения (с РФ - прим. ТАСС). Наверное, сейчас это еще не тот критический момент для разрыва (дипотношений). Не мне принимать это решение" , - сказала Луценко, отвечая на вопрос, не последует ли за непризнанием выборов президента РФ разрыв дипломатических отношений.

В то же время она отметила, что "решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультации международных партнеров".

Ранее Порошенко заявил, что не поддерживает разрыв дипотношений с РФ, на чем настаивает ряд политических сил на Украине.

Во вторник Рада намерена рассмотреть "Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица". Официальный Киев выступил категорически против проведения голосования на территории Крыма, которую считает частью Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму являются фальсификацией.

Референдум в Крыму

Согласно предварительным данным, Владимир Путин победил на выборах президента РФ, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
2
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов