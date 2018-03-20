Представитель Порошенко в Раде: момент для разрыва дипотношений с РФ еще не наступил

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией в будущем возможен, но пока время для этого еще не пришло. Об этом заявила журналистам во вторник представитель президента в Верховной раде, депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, комментируя проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборов президента РФ.

"Видимо, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать эти дипломатические отношения (с РФ - прим. ТАСС). Наверное, сейчас это еще не тот критический момент для разрыва (дипотношений). Не мне принимать это решение" , - сказала Луценко, отвечая на вопрос, не последует ли за непризнанием выборов президента РФ разрыв дипломатических отношений.

В то же время она отметила, что "решение о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией будет приниматься при консультации международных партнеров".

Ранее Порошенко заявил, что не поддерживает разрыв дипотношений с РФ, на чем настаивает ряд политических сил на Украине.

Во вторник Рада намерена рассмотреть "Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица". Официальный Киев выступил категорически против проведения голосования на территории Крыма, которую считает частью Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму являются фальсификацией.

Референдум в Крыму

Согласно предварительным данным, Владимир Путин победил на выборах президента РФ, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.