Порошенко поедет на летний саммит НАТО, несмотря на протест Венгрии

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко намерен присутствовать на летнем саммите НАТО, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать участие украинской стороны. Об этом сообщил во вторник посол Украины при НАТО Вадим Пристайко в комментарии информагентству "Украинские новости".

"Президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии Украина - НАТО существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен". - сказал он. Между тем, продолжил дипломат, заседание комиссии Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел находится под угрозой из-за позиции Венгрии. По мнению Пристайко, жесткие высказывания венгерских дипломатов связаны с приближающимися парламентскими выборами в этой стране.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил ранее, что его страна заблокирует участие украинского президента Петра Порошенко на летнем саммите НАТО, если Киев не откажется от скандального закона "Об образовании", нарушающего права национальных меньшинств. Особо министр отметил неприемлемость дискриминационного положения закона, согласно которому обязательная численность национальной общины поднимается с 10% до 33% процентов от общего числа населения как условие возможности пользоваться родным языком.

В конце сентября 2017 года Порошенко подписал закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на украинском языке. До 2020 года языки нацменьшинств будут преподаваться до пятого класса, после этого весь процесс обучения с 1 класса переходит полностью на украинский язык. Закон "Об образовании" раскритиковали Польша, Болгария, Греция, Румыния, Венгрия, Молдавия и Россия.