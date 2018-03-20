Лидер французских "Республиканцев" назвал задержание Саркози унизительным и бесполезным

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Заключение под стражу экс-президента Франции Николя Саркози для проведения допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года является унизительным и бесполезным. Такое мнение высказал во вторник глава правоцентристской партии "Республиканцы" Лоран Вокье.

"По существу дела - я доверяю правосудию. Но по форме - как понимать, что Николя Саркози, бывшего президента республики, помещают под стражу на срок вот уже 10 часов? Унизительно и бесполезно", - написал политик на своей странице в Twitter.

Саркози и "Республиканцы"

Саркози был главой крупнейшей во Франции правоцентристской партии "Союз в поддержку народного движения" СПНД с 2004 по 2007 годы и с 2014 по 2015 годы. В 2015 году СПНД принял новый партийный устав и утвердил новое название - "Республиканцы". Инициатором этих преобразований выступал именно Николя Саркози, вновь занявший пост председателя, на котором он пребывал до 2016 года.

От партийного руководства политик отказался, желая сосредоточиться на предвыборной кампании перед президентскими выборами 2017 года, однако тогда Саркози не удалось победить на внутрипартийных праймериз, где он занял лишь третье место, после чего заявил об уходе из большой политики. Лоран Вокье - преемник Саркози на посту председателя "Республиканцев", который он занял в 2017 году.

Ранее партия выступила с официальным заявлением в поддержку своего бывшего лидера. В нем руководство "Республиканцев" напомнило о том, что "принцип презумпции невиновности главенствует в отношении всех граждан". По мнению же правоцентристов, в случай Саркози "вызывает чувство, что не все депутаты или бывшие депутаты удостаиваются одинакового к себе обращения в зависимости от своей политической принадлежности".